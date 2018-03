Falaise des fous: l'histoire sur fond d'oeuvres ***1/2

Dans une fresque historique dépeinte sur 60 années, Patrick Grainville met au premier plan les impressionnistes et l'histoire. L'auteur brosse le portrait d'un jeune homme, Charles Guillemet, blessé en 1867 en Algérie.

Installé à Étretat, en Normandie, le narrateur entreprend l'année suivante une liaison avec la femme de son voisin. Mais, surtout, événement marquant pour lui, il voit Monet peindre.

Il en restera fasciné toute sa vie et ne cessera de revenir à ce personnage et à ses oeuvres, avec force descriptions. Il s'intéressera aussi aux autres artistes, peintres et auteurs, inspirés par les paysages de son coin de pays.

Pendant que ses amantes et sa falaise constituent la toile de fond de son existence, les événements de l'histoire se bousculent: l'affaire Dreyfus passionne et divise les Français, les automobiles font leur apparition, le Titanic coule, la Première Guerre mondiale éclate, les premiers vols d'avion promettent un monde sans frontières. Le roman s'arrête en 1927, alors qu'un peintre allemand raté suscite beaucoup d'inquiétudes.

Prix Goncourt en 1976, Patrick Grainville est l'auteur de 26 romans. Il a été élu à l'Académie française le 8 mars dernier. Avec Falaise des fous, le romancier signe, dans un style passionné et grandiose, le tableau d'une époque.

* * * 1/2

Falaise des fous. Patrick Grainville. Éditions du Seuil. 643 pages.