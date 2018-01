L'éducation de Jésus: un garçon pas comme les autres ***1/2

Janie Gosselin

La Presse La Presse Suivre @janiegosselin

Simón, Inés et le petit David forment une drôle de famille. Ils ne sont pas vraiment apparentés. Leurs véritables prénoms sont inconnus. On ne sait pas non plus d'où ils viennent, sinon que Simón et David sont arrivés par bateau, migrants lavés des souvenirs d'une autre vie, comme l'a exposé l'auteur dans le premier volet de la suite, Une enfance de Jésus.