En attendant Bojangles: serment amoureux ***1/2

Jean Siag

Oui, il s'agit bien de l'adaptation du roman d'Olivier Bourdeaut publié l'an dernier. Une tragicomédie sur la folie qui met en scène Georges et sa femme, passionnément amoureux. On se rend compte assez vite que c'est elle, l'excentrique, l'anticonformiste, qui vit littéralement d'amour et d'eau fraîche (ou de cocktails et de fêtes nocturnes!).