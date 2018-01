L'aimant: attirant objet d'art ****

Le premier album graphique du Français Lucas Harari est l'une des plus belles surprises des derniers mois. Le thriller du bédéiste trentenaire se déroule en Suisse, dans les thermes de Vals, bâtiment conçu par l'architecte Peter Zumthor.

L'aimant fait le récit de Pierre, jeune étudiant en architecture qui se rend aux thermes après avoir mené de longues recherches sur ce lieu.

Sa visite coïncidera avec celle d'un chercheur français qui lui aussi s'intéresse aux mystères de ce bâtiment unique. Petit à petit, les théories de Pierre se confirment - notamment grâce à une rencontre avec le «fou» du village -, mais plus il s'approche du but, plus il risque sa vie.

Les dessins de Harari sont magnifiques, en particulier les croquis des thermes dessinés par son personnage.

Adepte de la ligne claire (signature d'Hergé), Harari donne des airs rétro à sa BD qui évoque le comic book américain en trois couleurs.

Les dessins imprimés sur un papier carton grand format sont de véritables oeuvres d'art.

* * * *

L'aimant. Lucas Harari. Sarbacane. 148 pages.