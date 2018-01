Bug: quand le numérique s'écroule ****

Jean Siag

L'illustrateur et bédéiste d'origine yougoslave continue d'explorer les thèmes du temps et de la mémoire avec cet excellent album de science-fiction. Nous sommes en 2041 et un bogue mystérieux vide le web de tout son contenu. Évidemment, comme tout est «numérisé», la société se trouve complètement paralysée.