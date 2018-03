Après la chute: mensonges et choc post-traumatique **1/2

Parallèlement à sa quête sur ses origines, elle devient journaliste. Envoyée en Haïti, d'abord pour couvrir le séisme de 2010 et ensuite pour des reportages sur un ouragan, Rachel fait une crise de panique en direct à la télévision.

Elle perd son emploi et, prise d'anxiété, reste enfermée dans son appartement pendant près de deux ans. La découverture d'une série de mensonges l'oblige à affronter ses phobies.

Si plusieurs éléments de l'histoire sont prometteurs - les faits d'actualité se mêlant à la vie du personnage, les pistes sur l'identité du père, la tyrannie affective de la mère -, on déchante devant les rebondissements invraisemblables et dépourvus d'originalité.

S'il rassemble tous les éléments d'un thriller psychologique passable et même divertissant, Après la chute n'est pas à la hauteur des attentes suscitées par les grands succès précédents du populaire auteur de Mystic River, Shutter Island et Gone, Baby, Gone.

* * 1/2

Après la chute. Dennis Lehane. Éditions Payot & Rivages. 456 pages.