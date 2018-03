La mort en bleu pastel: Gervais d'Anceny et l'étrangleur de Toulouse ***1/2

Gervais d'Anceny, ancien marchand drapier, enquêteur à ses heures, a abandonné la vie parisienne pour se retirer dans un monastère où, entre autres activités, il raconte ses souvenirs de fin limier à la demande du prévôt de Paris.

Ce dernier chapitre de ses aventures est rythmé par une double intrigue: le vol d'un manuscrit précieux dans un monastère normand et l'assassinat de jeunes femmes dans la ville de Toulouse. Cette deuxième partie (nettement plus intéressante, plus «policière» que l'affaire du manuscrit) est racontée sous forme de journal et évoque l'adolescence et l'initiation de Gervais au métier de drapier.

En même temps, il doit trouver qui assassine des jeunes femmes en les étranglant avec un foulard bleu pastel.

À la fois roman historique et polar d'enquête, ce roman très érudit (un glossaire figure à la fin du volume), à l'écriture soignée, est un voyage dans le temps aussi distrayant qu'instructif, car il nous présente diverses facettes de la vie médiévale: l'existence austère des moines et les scènes de la vie quotidienne dans une famille de drapiers de Toulouse.

* * * 1/2

La mort en bleu pastel. Maryse Rouy. Druide. 296 pages.