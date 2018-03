La femme de l'ombre: crimes en Islande occupée ****

L'action se passe trois ans plus tard, au printemps de 1943, alors que les enquêteurs Flovent, de la police islandaise, et Thorson, de la police militaire britannique, sont aux prises avec plusieurs affaires épineuses: un jeune homme a été victime d'une agression sauvage à proximité d'un bar mal famé fréquenté par les soldats, une femme qui sortait avec ces militaires a disparu et on a découvert le cadavre d'un noyé dont le prétendu suicide s'avère être un meurtre.

En parallèle, nous suivons les mésaventures d'une jeune femme qui rentre au pays et dont le fiancé a été arrêté par la Gestapo. Peu à peu, les différents fils de l'intrigue se resserrent pour révéler les liens qui unissent ces histoires en apparence indépendantes.

Au cours de cette enquête d'une rare complexité, au dénouement aigre-doux, les deux complices vont comprendre qu'on ne s'attaque pas impunément à une institution comme l'armée qui a pour habitude d'étouffer les scandales et de protéger sa réputation.

Ce thriller captivant a remporté, à juste titre, le prix Blood Drop du polar islandais 2017.

La femme de l'ombre. Arnaldur Indridason. Métailié. 330 pages.