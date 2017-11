Johnny: fatalisme ordinaire ***

Les deux oiseaux rêvant de paradis auront le malheur de se croiser et de tomber amoureux. La suite, on le devine, ne pourra pas être heureuse.

«EXTRAIT

« Johnny lui avait promis qu'il les sortirait de Ville-Émard, Paul-Émile et elle, qu'ils viendraient vivre à Laval avec eux. Valentine alla fumer en cachette derrière le presbytère. Elle volait des cigarettes à Johnny et allait les fumer seule. Elle ne voulait pas qu'il la voie, il lui avait dit que c'était les filles comme celles qui travaillaient pour Jimmy qui fumaient. Elle but beaucoup de champagne, embrassa beaucoup Johnny. Paul-Émile jura n'avoir jamais mangé de tarte à la costarde aussi bonne, il mangeait des truffes et des beignets italiens maintenant. »»