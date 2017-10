Cette chose étrange en moi: Dostoïevski à Istanbul ***1/2

Saga d'une famille anatolienne venue s'installer à Istanbul, le dernier roman d'Orhan Pamuk (Neige, Le château blanc, Le Livre noir) plonge le lecteur dans l'atmosphère de la grande cité du Bosphore et ses troubles séculaires.

Héros central de l'histoire, Mevlut Karataş est un modeste marchand ambulant de boza, cette boisson traditionnelle turque légèrement alcoolisée, faite à partir de millet fermenté, et parfumée.

Heureux avec peu, amoureux d'une femme qu'il n'a pas vraiment choisie, Mevlut endure une existence plutôt misérable tout en restant droit et confiant en l'avenir.

Long roman sur la résilience et la persévérance, Cette chose étrange en moi raconte les péripéties de sa vie morne au sein de la société stambouliote des années 60 à aujourd'hui et celles de sa famille et de ses amis aux destins variés.

Avec habileté, le Prix Nobel 2006 de littérature évoque en filigrane les libertés individuelles souvent brimées en Turquie, la radicalisation croissante, la corruption galopante et la modernisation bétonnée d'Istanbul qui a appauvri une partie des habitants tandis que d'autres liés aux différents pouvoirs en ont profité.

Un portrait détaillé de personnages qui rappelle l'acuité de ceux de Dostoïevski.

* * * 1/2

Cette chose étrange en moi. Orhan Pamuk. Gallimard. 688 pages.