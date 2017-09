L'embaumeur ou l'odieuse confession de Victor Renard: incursion dans les rites d'une autre époque **1/2

«« La récolte s'annonçait maigre : des dents blanches et saines, mais hélas, aucune longue mèche de cheveux récupérable, les condamnés ont toujours la nuque coupée court et leurs cheveux sont vendus par le bourreau au fabricant de perruques. Nous n'avions remarqué, ni l'un ni l'autre, que le plus maigre des cinq corps était celui d'une femme. Jacques-Romain suggéra de lui trancher les bras et les jambes afin de les vendre aux Académies de médecine, mais aucun de nous n'y parvint. Je me violentai cependant pour découper proprement leurs poitrines et en ôter les coeurs encore bien fermes. Je connaissais la valeur de ce butin. »»