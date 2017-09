La vengeance du pardon: fables des temps modernes ***1/2

Ainsi, le prolifique auteur et dramaturge qui a signé Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran se penche-t-il sur la jalousie et l'envie dans l'histoire des soeurs Barbarin, des jumelles qui se retrouvent mêlées à un mystérieux procès.

Sur l'égoïsme et la préservation de soi lorsqu'un riche banquier doit choisir entre son empire et son fils. Sur l'indifférence et la barbarie lorsqu'elle est confrontée à la bienveillance, dans le récit de cette femme qui visite sans relâche un homme emprisonné pour des meurtres sauvages. Ou encore sur les secrets et le poids du passé dans l'amitié qui se noue entre un nonagénaire, aviateur à la retraite, et une fillette de 8 ans.

Certes, les dénouements peuvent a priori sembler prévisibles, mais Éric-Emmanuel Schmitt est un conteur habile et enjoué, à la plume vive et élégante, qui réussit son pari, puisqu'au sortir de chaque histoire, il sera néanmoins parvenu à semer les graines de la réflexion dans notre esprit.

* * * 1/2

La vengeance du pardon. Éric-Emmanuel Schmitt. Albin Michel. 336 pages.