Le cirque: tragédie grecque moderne ***

Un grand désordre règne dans la chambre des parents et le collier de la mère a disparu. Pour comprendre le drame qui s'est joué, la fratrie se livre à des jeux de rôle.

Entre spéculations et anamnèses, alors que leur père se trouve à l'hôpital, les enfants, tous adultes, se racontent et imaginent des dialogues avec leur mère. Plus on avance dans ce court récit, plus le mystère s'épaissit au lieu de se dévoiler.

La patience s'impose, car ce n'est qu'aux toutes dernières pages que la clé de l'énigme finit par apparaître... avec une évidence troublante. Voilà un roman intrigant, malgré tout redondant par moments en dépit de sa brièveté, qui réécrit avec audace l'un des drames familiaux les plus anciens de la littérature.

* * *

Au cirque. Patrick Da Silva. Le Tripode. 128 pages.