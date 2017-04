Jewish Gangsta: New York underground ****

Le journaliste parisien Karim Madani est allé fouiner dans les sombres recoins de la scène musicale underground de New York, de 1998 à 2010, et raconte en avant-propos de cet ouvrage avoir rencontré des êtres humains « incroyables » - crapules, dealers, braqueurs, toxicomanes, repris de justice.

Il en est ressorti avec des histoires tirées des taudis les plus sordides de la « jungle » de Brooklyn et du Queens, relatées sous la forme d'un roman captivant. À l'avant-scène, il y a les frères Ill Bill et Necro - qui s'évadent dans la musique ; Ethan, fraîchement sorti de la prison de Rikers ; et J.J. - alias Jewish Jane -, fondatrice d'un gang de filles : des ados blancs et juifs qui détonnent dans des quartiers à forte majorité latino ou afro-américaine, et que l'on suit en alternance de la fin des années 80 jusqu'au début des années 90.

Attachants ? Ils le deviennent rapidement. En particulier lorsque l'auteur leur donne la parole pour décrire le milieu impitoyable dans lequel ils ont grandi, mais également à travers leurs errances et combats, narrés dans un argot des cités qui fait revivre le slang des bas-fonds new-yorkais.

****

Jewish Gangsta

Karim Madani

Éditions Marchialy

192 pages