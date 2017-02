Combien de temps encore?: l'insoutenable légèreté de vieillir ****

Combien de temps encore? est un recueil de 24 très courtes nouvelles qui vont droit au but et qu'on parcourt sourire constant aux lèvres. Les phrases aussi sont courtes, précises, pertinentes.

L'auteur se rit des malheurs du vieil âge tout en s'interrogeant sur les travers de notre époque. Son personnage typique est un homme qui survole la vie, amoureux tranquille et amant moyen, mais d'un esprit vif et vivifiant.

Même s'il utilise souvent la première personne du singulier, l'auteur de Parlons de moi surprend avec des situations dramatiques saugrenues ou des scènes désopilantes de vérité.

Sa plume toujours élégante est prêtée à des personnes âgées, des plus jeunes aussi et une femme. Et même s'il semble se plaire toujours dans les plaisirs de la mélancolie, Gilles Archambault démontre surtout une sagesse de tous les instants, sur tous les fronts, dans toute la gamme des émotions. Toujours doux, jamais mesquin.

* * * *

Combien de temps encore? Gilles Archambault. Boréal, 138 pages.