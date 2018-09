Essais québécois: dix livres qui feront réfléchir ou réagir

Pour en finir avec l'abrutissement

Quand on sait que l'Américain du Nord moyen passe jusqu'à 11 heures par jour devant un écran, on peut commencer à se poser des questions. L'auteur, un jeune père de famille de 29 ans diplômé en littérature, dénonce le divertissement de masse qui nous abrutit et nous empêche de devenir des citoyens réfléchis et impliqués. Une lecture stimulante.

La culture du divertissement. Sébastien Ste-Croix Dubé. Varia.

En librairie

L'héritage de Guy Rocher

Ex-journaliste à Radio-Canada, ex-ministre sous le gouvernement Marois, Pierre Duchesne revient à ses anciennes amours: la biographie. Après celle de Jacques Parizeau, qui était excellente, il s'attaque à un géant québécois: Guy Rocher, aujourd'hui âgé de 94 ans, est considéré comme le père de la sociologie québécoise. Il a aussi corédigé le mythique rapport Parent ainsi que la Charte de la langue française. Sa vie est intimement liée à l'évolution des idées au Québec. Un livre qui promet d'être passionnant.

Guy Rocher, tome 1 : Voir - Juger - Agir (1923-1964). Pierre Duchesne. Québec Amérique.

Parution: novembre

Élargir ses horizons

Romancier et rédacteur, auteur de chansons et musicien, Alexandre Soublière nous propose un texte hybride qui réfléchit à la notion de culture canadienne-française. «Est-il encore pertinent de parler de culture et de nation à l'heure de la mondialisation numérique?», demande le jeune homme qui ne déteste pas provoquer son lecteur. Un essai qui réfléchit la culture au-delà des frontières traditionnelles du Québec.

La Maison mère. Alexandre Soublière. Boréal (collection Liberté grande).

Parution: septembre