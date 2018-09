Essais: des livres pour réfléchir

Le pouvoir au féminin

Mary Beard est professeure à Cambridge et conseillère historique auprès de la BBC, en plus de tenir une chronique sur l'Antiquité dans les pages du Times Literary Supplement. Dans cet ouvrage qui a fait grand bruit à sa sortie en anglais, elle déterre les racines de la misogynie pour mieux comprendre le difficile accès des femmes au pouvoir.

Les femmes et le pouvoir - Un manifeste. Mary Beard. Traduit de l'anglais par Simon Duran. Éditions Perrin.

Parution: octobre.

La question noire au Canada

La militante féministe Robyn Maynard signe un livre fort qui s'interroge sur la place des Noir-e-s dans l'histoire du Canada. Avons-nous été trop complaisants? Avons-nous tenté de minimiser ce que les Noirs ont vécu? Esclavage, injustice, violence, racisme... Un livre dont la lecture ne devrait pas vous laisser intact.

NoirEs sous surveillance - Esclavage, répression et violence d'État au Canada. Robyn Maynard. Traduit de l'anglais par Catherine Ego. Éditions Mémoire d'encrier.

Parution: octobre.

Penser l'avenir

L'auteur israélien Yuval Noah Harari nous a jetés par terre avec ses deux derniers ouvrages, Sapiens et Homo Deus. Cette fois, il répond à des questions en lien avec l'actualité: fake news, terrorisme, nationalisme, laïcité. Il explore également des thèmes plus philosophiques comme la quête de sens et la peur. Un livre profond et très humain.

21 leçons pour le XXIe siècle. Yuval Noah Harari. Traduit de l'anglais par Pierre-Emmanuel Dauzat. Albin Michel.

Parution: octobre.