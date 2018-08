Michelle Obama: le livre évènement de l'automne

Traduit en 24 langues, Devenir (en français) est le récit au «je» de la vie de l'ex-première dame des États-Unis, de son enfance dans le quartier South Side de Chicago jusqu'à son séjour de huit années à la Maison-Blanche.

On dit de ces mémoires qu'ils ont été écrits avec «honnêteté, chaleur et sagesse». Pas surprenant de la part de la femme qui nous a inspirés en déclarant «When they go low, we go high» lors de la dernière campagne présidentielle.

Devenir. Michelle Obama. Fayard.

Parution: novembre