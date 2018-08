La vie tragique de Maria Schneider

Maria Schneider est tristement passée à l'histoire pour son rôle dans le sulfureux film Le dernier tango à Paris, qui a fait scandale en Europe à sa sortie, en 1972.

Après sa mort, et dans la vague du mouvement #metoo, on a appris que la fameuse scène de sodomie entre elle et Marlon Brando avait été improvisée par l'acteur et Bernardo Bertolucci, sans l'accord de la jeune actrice, qui n'avait que 19 ans à l'époque.

Le cinéaste voulait du réalisme... Stigmatisée par ce film, Maria Schneider n'a jamais eu la carrière d'actrice qu'on lui promettait. Sa vie a plutôt été une succession de crises, d'épisodes de toxicomanie de plus en plus destructeurs, d'espoirs déçus...