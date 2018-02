Brave: le livre choc de Rose McGowan

Le monstre

Invitée au Festival de Sundance en 1997 pour le film Going All the Way, Rose McGowan est déjà une petite sensation. Conviée dans la suite du producteur Harvey Weinstein pour un «meeting professionnel», la jeune femme affirme avoir été agressée sexuellement par celui qu'elle surnomme «le monstre» dans son livre. Elle a 24 ans, il est considéré comme «Dieu» dans l'industrie du cinéma. McGowan acceptera un dédommagement en échange de son silence. Elle dit qu'à partir de ce moment, son nom se retrouve sur une liste noire à Hollywood. En 2016, bien avant la publication des enquêtes du New York Times et du New Yorker, l'actrice dénonce Weinstein, sans le nommer, sur Twitter, avec le mot-clic #whywomendontreport. En ouverture du livre, elle affirme que pendant la rédaction de son livre, elle a été harcelée, espionnée, son manuscrit a été volé et sa vie a été épiée par des espions israéliens embauchés par Weinstein - une pratique qui a été confirmée par une enquête du New Yorker.

Ben Affleck

En sortant de son «rendez-vous» avec le producteur de cinéma à Sundance, Rose McGowan se rend à une activité de promotion pour le film Phantoms, dans lequel elle tient la vedette avec Ben Affleck. Quand l'acteur la voit tremblotante et sous le choc, il s'écrie: «Je lui avais dit de ne pas recommencer», rapporte McGowan. Tout au long du livre, la comédienne dénonce le silence complice de l'industrie - agents, relationnistes, réalisateurs, acteurs.