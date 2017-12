Les dix récits et biographies de 2017

Voici les dix récits et biographies qui ont fait vibrer nos journalistes en 2017. Des auteurs reconnus, de nouvelles voix, des valeurs sûres et plusieurs découvertes qui vous donneront, nous l'espérons, le goût de lire.

Mes mille et une nuits, Ruwen Ogien, Albin Michel

Dans ce livre sensible et brillant, le philosophe, mort cette année, parle de son cancer et de son rapport à la maladie.

Les argonautes, Maggie Nelson, Triptyque

Dans une forme hybride à mi-chemin entre l'essai et l'autofiction, Maggie Nelson brosse un portrait de la famille du XXIe siècle, éclatée, complexe, diverse.

Susan Sontag, Béatrice Mousli, Flammarion

Première biographie de cette intellectuelle surdouée qui a marqué son époque par ses nombreux écrits. Une femme inspirante.