Idola Saint-Jean: portrait d'une féministe en avance sur son temps

«Idola est morte en 1945, après la guerre, ajoute Marie Lavigne. On connaît davantage Thérèse Casgrain, qui a vécu 30 ans de plus et qui est morte plus récemment. En fait, on a eu l'immense chance que les archives soient numérisées. On a trouvé plusieurs documents sur Idola dans le fonds de la Ligue des droits des femmes.»

C'était une pionnière des médias

Des décennies avant Lise Payette et Lizette Gervais, Idola Saint-Jean est présente dans les médias, où elle discute de condition féminine et de féminisme. Elle a sa propre émission de radio à CKAC et elle n'est pas là pour parler chiffons. Elle présente plutôt des entrevues et s'intéresse à la politique.

«En 1922, elle prononce un discours pour dire aux femmes d'aller voter, souligne Marie Lavigne. À cette époque, le Québec n'est pas si univoque. Il y a quand même une grande liberté dans le milieu artistique et sur les ondes. Le clergé ne sait pas encore qu'il peut contrôler les médias.»

En plus de la radio, Idola Saint-Jean signe une chronique bilingue dans les pages du Montreal Herald. Elle ne parle pas de cuisine ou de sujets domestiques et sa chronique s'adresse «à la femme qui travaille».

«L'écriture et la parole sont les premiers secteurs de développement professionnel où les femmes ont pu faire leur marque», explique Marie Lavigne.

Elle était insoumise

Pourquoi avoir qualifié Idola Saint-Jean d'insoumise? «Parce qu'elle se permettait de réfléchir et n'acceptait pas le discours du pouvoir établi, répond Marie Lavigne. Elle remettait les choses en question.»

«Elle disait que les femmes étaient des esclaves, elle allait loin ! renchérit Michèle Stanton-Jean. Elle est allée au front pour aider les femmes, mais aussi les jeunes délinquants et les immigrants. Elle a également travaillé sur des enjeux internationaux. Elle insistait beaucoup sur l'importance d'être inclusif.»

«Idola Saint-Jean avait une grande capacité de rester fixée sur ses objectifs, conclut Marie Lavigne. Elle n'usait pas de flatteries ou de compromis stratégique pour obtenir ce qu'elle voulait. Elle disait: "On va l'obtenir parce que c'est juste."»

Idola Saint-Jean, l'insoumise. Marie Lavigne et Michèle Stanton-Jean. Boréal. 384 pages.