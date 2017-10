Rutger Bregman: pour en finir avec la pauvreté

Un monde sans pauvreté, c'est ce que propose l'historien et journaliste Rutger Bregman. Dans un essai stimulant, ce jeune Néerlandais de 28 ans affirme que l'instauration d'un revenu minimum garanti et d'une semaine de travail de 15 heures viendrait à bout des inégalités dans le monde. Avant de le traiter de pelleteur de nuages, lisez son livre. Vous aurez furieusement envie de le mettre entre les mains de nos dirigeants.

Depuis la sortie d'Utopies réalistes, Rutger Bregman multiplie les entrevues. Son plaidoyer anti-pauvreté est devenu un best-seller mondial et a incité plusieurs personnes à tenter des expériences dans leur milieu. Dans un monde dominé par les frasques de Donald Trump, la crise du Brexit et le terrorisme international, son enthousiasme est rafraîchissant et ses idées, contagieuses.

Son livre ne se nomme pas Utopies réalistes pour rien. Oui, Rutger Bregman rêve grand, mais ses rêves s'appuient sur des faits, des études, des chiffres.

En gros, Bregman croit qu'il faut changer de paradigme si on veut éliminer les inégalités dans le monde : une vie sans pauvreté n'est pas un privilège, martèle-t-il, c'est un droit.

À partir de cette prémisse, il propose une série de solutions, à commencer par l'instauration d'un revenu minimum garanti, une idée qui a déjà été expérimentée à plusieurs endroits dans le monde (dont Mincome, au Manitoba), avec succès. Partant du constat que la pauvreté coûte cher à la société - dépenses en santé, criminalité, lacunes en éducation - et que les gens « ne sont pas pauvres par manque de caractère, mais bien par manque d'argent », il propose de distribuer un salaire à tout le monde.

« L'idée est très simple, explique Rutger Bregman, joint par téléphone à Amsterdam. On verse à chacun une somme mensuelle qui permet de payer les besoins de base : nourriture, vêtements, soins de santé, etc. Pas besoin de remplir une pile de formulaires ou de subir des entrevues. On distribue l'argent, sans condition. On donne ainsi à chacun la liberté de décider ce qu'il fera de sa vie ainsi que le privilège de refuser un emploi qu'il ne souhaite pas occuper, ce qui est actuellement le privilège des riches. »

« Ce qui est bien avec cette idée, poursuit-il, c'est que si une personne n'a pas de coeur et se fout des pauvres, elle a tout de même un porte-monnaie. Or, sur le plan financier, et c'est le point central de mon livre, mettre fin à la pauvreté coûte moins cher que la perpétuer. Les mesures que je propose peuvent donc plaire autant à la gauche qu'à la droite économique. »

La valeur du travail

Dans Utopies réalistes, Bregman cite l'exemple de Broadway, organisme communautaire londonien qui, en 2009, a tenté une expérience : donner 3000 livres sterling (environ 5000 $) par mois à 13 sans-abri, et ce, sans aucune condition. On ne leur posait aucune question et on n'exigeait absolument rien d'eux. Résultat : un an plus tard, la plupart s'étaient trouvé un toit, plusieurs avaient suivi une cure de désintox, d'autres s'étaient inscrits à des cours ou s'étaient trouvé un boulot.

« Tout le contraire des idées préconçues à propos des sans-abri et des démunis en général que la société s'obstine à infantiliser et à nous dépeindre comme de potentiels profiteurs qu'il faut surveiller et encadrer », observe Rutger Bregman.

« On tient pour acquis que les gens sont malhonnêtes et paresseux, qu'ils vont en profiter. Pourquoi ne pas au contraire miser sur leur volonté, leur générosité et leur débrouillardise ? »

Le revenu universel garanti ne transformerait pas seulement la vie des gens pauvres, il bouleverserait aussi notre vision du travail, croit l'auteur. « Avec un revenu garanti, les gens dont le travail est nécessaire à la société - les infirmières, les enseignants, les éboueurs - disposeraient de suffisamment d'argent pour faire la grève et améliorer leurs conditions de travail. Comment se fait-il que ceux qui apportent le plus gagnent si peu ? Alors qu'il existe une multitude d'emplois inutiles et quand même bien payés - je les appelle les bullshit jobs, tous ces emplois comme ceux de gestionnaire de réseaux sociaux, consultant de toutes sortes qui ne génèrent rien, ne produisent rien, n'apportent rien à la société. La preuve : si ceux qui les occupent se mettaient en grève demain matin, ça ne changerait strictement rien à notre vie. Je crois que c'est l'effet le plus important de l'instauration d'un revenu minimum garanti : à long terme, les salaires refléteraient la valeur sociale de notre travail. »