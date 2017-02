Mathieu Bock-Côté et Michel Onfray: les menaces du progrès

M. Bock-Côté tire à bout portant sur Judith Butler, universitaire américaine qui a beaucoup écrit sur la question, mais qui demeure somme toute très peu connue du grand public. Or, l'essayiste affirme qu'au Québec, les groupes qui luttent contre le sexisme s'abreuvent tous à la pensée de Butler. «Depuis qu'ils ont accédé à la reconnaissance médiatique, écrit Bock-Côté, les partisans de la théorie du genre sont d'une intransigeance qui frise le fanatisme. Ils sont en guerre, en croisade...»

Étrangement, l'essayiste, qui dit s'intéresser aux changements sociaux et politiques qui transforment le Québec depuis 25 ans, passe sous silence les enjeux défendus par le mouvement féministe. Pas un mot sur l'équité salariale, la parité, le sexisme, la violence faite aux femmes, etc.

Le chroniqueur préfère se moquer d'un enseignant qui, dans sa classe, à titre d'expérience d'un jour, a fait porter des jupes aux garçons...

À l'ère «trumpienne» et de la montée de la droite en France, les progressistes qui défendent des valeurs humanistes commencent à se sentir de plus en plus seuls. Leurs idées sont souvent tournées en ridicule; on les qualifie, avec mépris, de bien-pensants, de victimes de la rectitude politique. Les conservateurs comme Mathieu Bock-Côté devraient se sentir gonflés à bloc. Or, le chroniqueur du Journal de Montréal se sent ostracisé, il dit être traité comme un pestiféré (ce sont ses mots) parce qu'il n'adhère pas à la pensée dominante.

Étonnant de la part de celui qui écrit dans un journal très populaire et qui, jusqu'à tout récemment, avait droit à un micro deux fois par semaine à la radio publique. Il n'est peut-être pas l'invité chouchou de Tout le monde en parle, mais il s'inscrit dans un courant de pensée de plus en plus populaire. Un mouvement qui réfute à peu près tout ce qui vient avec la modernité.

Le nouveau régime - Essais sur les enjeux démocratiques actuels. Mathieu Bock-Côté. Boréal. En librairie.

Décadence. Michel Onfray. Flammarion. Sortie le 9 février.