Le regard oblique de Fabcaro

Des dessins détaillés

Les traits épurés de Zaï zaï (sur fond or) ont fait place à des dessins beaucoup plus détaillés, quoique très froids, mais toujours en noir, avec un vert-de-gris en aplat.

«Oui, c'est ce que je cherchais, admet-il. Ce dessin très froid avec un propos absurde, pour que ce soit décalé.»

«C'eût été redondant de faire des dialogues absurdes avec des dessins humoristiques. Je trouvais ça drôle d'avoir des personnages très figés qui disent n'importe quoi.»

Sur le plan des relations amoureuses, Fabcaro est cinglant. Dans l'histoire, Sandrine tombera amoureuse du livreur de macédoine, un certain Michel, qui chante dans un groupe rock.

«C'est vrai, admet le bédéiste, qu'il peut y avoir un petit côté désabusé sur les relations de couple. On m'a dit que c'était noir comme album. Pourtant, je suis moi-même en couple et tout va très bien. Mais autour de nous, il y a plein de divorces. On se dit que tôt ou tard, ça va finir. On ne fait plus vraiment l'effort quand ça ne va pas, et puis on se sépare.»

Une satire sur l'art engagé

Sur l'art en général et la musique engagée en particulier, Fabcaro est impitoyable. Dans une chanson, le personnage de Michel dénonce «la société pleine de fric», pendant que «des enfants d'Afrique vont dans les mines de charbon». Il posera la question à ses collègues: «Un artiste qui ne dénonce pas les injustices est-il encore un artiste?»

«Ils se sentent investis d'une mission, met en contexte le bédéiste, ce qui les amène faire passer des messages dans leurs chansons. Alors que moi, je crois aussi à l'art pour l'art, qui n'est pas nécessairement engagé dans quelque chose. J'aime les non-sens pour les non-sens, l'absurde pour l'absurde.»

À travers ce récit absurde, il y a de petits intermèdes dessinés avec minimalisme, où toutes sortes de gens commentent l'histoire d'Henri et Sandrine. Qui des convives autour d'une table, qui un patient à son psychothérapeute, qui un conférencier...

«C'était pour moi de petites pirouettes pour rythmer le récit. J'avais peur qu'avec ces dessins très fouillés, très détaillés, ce soit indigeste. C'est comme une respiration graphique. Je me suis mis à imaginer que cette histoire de couple était suivie par la société. Ce sont des gens qui commentent leur récit, comme s'il s'agissait d'une série où tout le monde ne parle que de ça.»

D'ici là, il planche sur son nouveau projet de bédé pour Glénat, un album intitulé: Moins qu'hier plus que demain, qui devrait sortir en avril 2018. «Ce sont des saynètes d'une page sur la vie de couple, détaille Fabcaro. On avait commencé à publier quelques strips dans la revue Aaarg, mais là, on reprend tout et on fait 60 pages!» À suivre au printemps.