Les dix livres jeunesse québécois de 2017

La princesse qui voulait devenir générale, Texte de Sophie Bienvenu et illustrations de Camille Pomerlo, Les Éditions de la Bagnole

Dès 8 ans

Un roman formidable, au ton unique, sur l'importance d'imaginer un monde où rien n'est impossible. Coup de coeur.

Le dernier qui sort éteint la lumière, Simon Boulerice, Éditions Québec Amérique

Dès 11 ans

Alia et son frère jumeau Arnold ont deux pères et une marraine. Marraine Sandrine est leur mère biologique, mais à l'approche de leurs 13 ans, ils découvrent qui, de Julien et d'Édouard, est leur vrai père. Un roman touchant très près des préoccupations des adolescents.

16 ans et patriote, Sylvie Brien, Éditions Bayard Canada, collection Crypto

Dès 12 ans

Marc Campbell n'a que 16 ans lorsqu'il est arrêté avec plusieurs compatriotes, dans la foulée de la rébellion des Patriotes. Il croupit dans la prison du Pied-du-Courant et il risque la pendaison. Une histoire inspirée de faits réels qui donne envie de comprendre les enjeux de cette révolte.

Quatre contre les loups, Texte de Sonia Sarfati et illustrations de Lou Victor Karnas, Les Éditions de l'Homme

Dès 12 ans

Les actes violents des membres du Wolfpack soulèvent l'inquiétude dans la municipalité d'Eastwood. Mais voilà que de jeunes héros sortent de l'ombre. Ce récit offre de nombreuses scènes d'action et une trame qui captivent les jeunes lecteurs... et les adultes aussi.