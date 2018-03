Siris: la renaissance de La Poule

«Quand j'ai commencé à raconter mon histoire, ça m'a permis de me distancer un peu de mon personnage. Parce qu'il y a de la houle avec La Poule! C'est une histoire à fleur de peau...»

La vérité est que Siris est identique à son personnage (jusqu'aux sourcils touffus): un peu «chialeux», mais foncièrement optimiste et bon. Oui, malgré toute cette histoire, cet homme n'est animé par aucun désir de vengeance.

Comment diable a-t-il survécu à ça? «La bédé et la musique», répond spontanément Siris, qui dessine des «petits bonshommes» depuis son plus jeune âge.

Après une courte pause, Siris étoffe sa réponse. «Il y a toute une chaîne humaine de gens qui ont été là à des moments différents, et à qui j'ai pu m'accrocher. Ma mère, mon ami Alain, qui m'a fait découvrir la bédé, la fille de ma famille d'accueil (Lulu), qui a toujours été gentille avec moi, mon frère Louis, mes soeurs, que j'ai revues plus tard, un de mes oncles aussi...»

Oui, les cinq frères et soeurs ont repris contact. Si certains d'entre eux s'en sont sortis, d'autres ont eu plus de mal. Le passage des quatre enfants chez le bedeau d'une église laissera «des traces indélébiles», écrit Siris dans Vogue la valise.

Mission accomplie

On sent le bédéiste soulagé d'avoir enfin mis un point final sur cette jeunesse volée. «Ça n'a pas toujours été facile à écrire», nous dit-il. Tout le chapitre sur la famille Troublant - nom fictif donné à la famille d'accueil qui l'a hébergé pendant 11 ans - a été douloureux, avoue-t-il. «J'étais émotif, la mère Troublant aimait pas ça quand je dessinais... Il a fallu que je trouve les mots, la bonne façon de raconter l'histoire. En dire, mais pas trop non plus.»