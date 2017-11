Une BD de 1938 mettant en vedette Superman aux enchères

La société de vente aux enchères américaine Profiles in History a annoncé, vendredi, qu'elle vendrait l'exemplaire d'Action Comics 1 à l'occasion d'un encan qui aura lieu le 19 décembre à Los Angeles.

La couverture du numéro montre Superman tenant une voiture au-dessus de sa tête. Profiles in History estime que le prix de vente pourrait osciller entre 800 000 $ US et 1,2 million $ US.

Selon la société, le numéro est dans son état d'origine et a été jugé en bon ou très bon état.

L'encan se déroulera quelques mois avant le 80e anniversaire des débuts de Superman.

D'autres items liés au superhéros seront également mis en vente, dont un costume porté par l'acteur Christopher Reeves dans Superman III, sorti en 1983.

Superman est de retour au grand écran cette semaine dans le film Justice League.