Ruée vers la bédé

Pour tous les goûts

Ce qui attire les usagers de la GB à l'étage des bédés? Des séries comme The Walking Dead, les bédés ayant été adaptées pour la télé et le cinéma, les superhéros, les mangas... Du côté québécois, la série des Paul et celle des Nombrils rallient aussi de nombreux amateurs. Et mentionnons les classiques du roman graphique des dernières années, comme Jeanne et le renard de Fanny Britt et Fun Home, de la New-Yorkaise Alison Bechdel.

La forme bédéesque explose aussi hors des frontières du premier étage de la Grande Bibliothèque. La section documentaire contient de plus en plus de bédés-reportages (avec des auteurs phares comme Joe Sacco et Guy Delisle.) La bédé perce également les domaines scientifiques et médicaux, grâce à la contribution de MK Czerwiec (Comic Nurse) et de Ian Williams (The Bad Doctor), deux pionniers de la « médecine graphique ».

La bédé se retrouve aussi au rayon des livres culinaires, dans celui des biographies, avec notamment des bios graphiques de grands jazzmen, comme Ella Fitzgerald et Glenn Miller.

L'appropriation de l'art bédéesque a donné lieu à l'émergence d'ateliers créatifs pour les jeunes et les adultes. La prolifique bédéiste américaine Lynda Barry a publié aux éditions montréalaises Drawn & Quarterly plusieurs ouvrages sur le thème du «faites-le vous-même», à l'intention des aspirants bédéistes (What It Is, Syllabus et Picture This). La bédéiste, qui prône le retour au dessin pour les adultes, a aussi lancé une formation en ligne intitulée Making Comics pour inviter les gens à s'approprier la bédé. De façon sporadique, la Grande Bibliothèque propose aussi des ateliers de création bédéesque, tout comme les Ateliers C (dans Villeray), qui programment des séries d'ateliers d'intro à la bédé destinés aux adultes.