Julie Rocheleau: le burlesque rédempteur

Julie Rocheleau se souvient du grand vertige qu'elle a ressenti lorsqu'elle a été contactée par Dargaud pour travailler sur la série La colère de Fantômas, basée sur les romans de gare des années 1910, qui mettait en vedette le vilain Fantômas, meurtrier et voleur d'identité.

«On m'avait jumelée au scénariste français Olivier Bocquet, qui en était lui aussi à sa première bédé», se rappelle-t-elle. Deux novices jetés à l'eau... «La première année et demie, on a correspondu par courriel, on a fait le premier tome sans se voir. Je ne savais même pas de quoi il avait l'air! C'est un album qui a gagné plusieurs prix et qui se vend toujours très bien.»

Au cours de cette collaboration qui s'est étalée sur une période de trois ans, la dessinatrice s'est liée d'amitié avec la copine d'Olivier Bocquet, Vero Cazot, également scénariste. C'est elle qui l'a «embarquée» dans le projet de Betty Boob, qui vient d'être publié chez Casterman. Un album muet minutieusement scénarisé, qui se «lit» avec délectation.

Le point de départ: Élisabeth B. a un cancer du sein, qui se résout (en partie) par une mastectomie. Mais la jeune femme, qui travaille comme vendeuse dans une boutique de luxe, peine à reprendre sa vie là où elle l'a laissée. D'abord, son amoureux ne parvient pas à passer par-dessus sa «condition». Puis sa patronne, qui remarque le dénivelé de sa poitrine, la congédie.

L'humour qui déstabilise

«J'aime beaucoup l'univers de Vero, nous dit Julie Rocheleau. Au début du projet de Betty Boob, j'étais enthousiaste, mais je ne comprenais pas trop. Parce que c'est une bédé qui parle de choses très tristes et dramatiques, mais avec un humour slapstick burlesque déstabilisant. Il a fallu que je trouve un équilibre entre les deux dans mes dessins.»

On en a pour preuve cette scène hilarante où Betty court après sa perruque qui part au vent - sur plusieurs planches. Du Buster Keaton pur jus!

«Le cancer de Betty est un prétexte, insiste la dessinatrice. C'est une bédé qui nous dit surtout qu'il faut arrêter de s'excuser d'avoir un corps différent. D'arrêter de parler DU corps de la femme.»

«Betty s'est fait enlever un sein, mais elle en fait quelque chose de beau, et elle finit par célébrer ce corps différent. C'est ça, le sujet de Betty Boob.»

Impossible d'y échapper, cette joie de vivre traverse chacune des planches de l'album qu'elle a elle-même colorié.