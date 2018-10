 Prix Giller: Éric Dupont parmi les cinq finalistes 

M. Dupont est salué pour son roman La fiancée américaine, qui a été traduit par Peter McCambridge et porte le titre de Songs for the Cold of Heart en anglais.

Les autres finalistes sont Patrick deWitt pour French Exit, Esi Edugyan pour Washington Black, Sheila Heti pour Motherhood et Thea Lim pour An Ocean of Minutes.

Le gala du prix Giller aura lieu le 19 novembre et sera animé par l'humoriste Rick Mercer.

Il s'agit du 25e anniversaire du prix Giller.

Chaque finaliste empochera 10 000 $, et le grand gagnant recevra 100 000 $.