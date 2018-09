Noel Gallagher publie un livre

Nathalie Collard

La Presse La Presse Suivre @NathalieCollard

L'ex-chanteur d'Oasis lance un livre. Intitulé Any Road Will Get Us There (If We Don't Know Where We're Going), cet ouvrage abondamment illustré sera lancé en novembre prochain et entraînera les lecteurs dans les coulisses de la dernière tournée de la star et de son groupe, High Flying Birds.