Le best-seller de François Hollande

Qu'avez-vous appris sur vous-même ou sur votre présidence en rédigeant cet ouvrage?

Le recul qui est indispensable pour écrire m'a permis de relativiser certaines épreuves du quinquennat, et de m'attacher aux plus lourdes. J'ai pu dire ce que j'ai vraiment connu au moment des attentats, par exemple, ce qui n'était pas possible en tant que président. Un président ne doit pas faire étalage de ses états d'âme. Il ne doit pas montrer qu'il est sensible ou ému par des événements pourtant majeurs. Il doit montrer de la fermeté, de l'humanité aussi. Là j'ai pu restituer ce qui avait été mon propre cheminement et la gravité des choix que j'avais à faire. Ça redevenait possible après avoir quitté le pouvoir.

Vous vous êtes toujours présenté comme un président normal. Avec le recul, diriez-vous de votre présidence qu'elle a été normale?

J'ai insisté beaucoup sur le caractère humain de la présidence de la République, c'est-à-dire que celui ou celle qui exerce cette fonction doit être capable non pas d'être un citoyen comme les autres - il ne peut pas l'être -, mais de comprendre les citoyens, d'être maître de ses sentiments et de ses émotions, et de ne pas tomber dans la passion, les excès, voire les provocations. Cela avait été très bien compris lorsque j'avais été candidat, peut-être moins lorsque j'ai été président. Mais j'ai le sentiment en rencontrant les lecteurs aujourd'hui, lors de mes séances de dédicace en France, que cette conception-là est beaucoup mieux comprise...

Avec le recul, que feriez-vous différemment?

Il y a des décisions que je n'aurais pas prises, notamment sur la question de la déchéance de la nationalité [NDLR: cette décision a provoqué la démission de la garde des Sceaux, Christiane Taubira]. Il y a des nominations que je n'aurais pas faites, de personnes qui se sont révélées manquantes à l'exemplarité. Ainsi que des choix sur des questions d'économie et de fiscalité. C'est ce que je voulais de ce livre : qu'il ne soit pas seulement la défense de mon bilan, mais aussi qu'il puisse servir aux générations suivantes - aux responsables politiques comme aux citoyens.