 Kim Thuy et Éric Dupont finalistes au prix Giller 

Il s'agit d'un des prix littéraires les mieux dotés au Canada, avec une bourse de 100 000 $ au lauréat, et 10 000 $ pour chacun des finalistes.

Parmi les 104 livres soumis au jury, les traductions de Vi de Kim Thuy et de La fiancée américaine d'Éric Dupont (Songs for the Cold of Heart est le titre en anglais) ont été retenus, aux côtés de Zolitude de Paige Cooper, French Exit de Patrick DeWitt, Washington Black d'Esi Edugyan, Beirut Hellfire Society de Rawi Hage, Motherhood de Sheila Heti, Our Homesick Songs d'Emma Hooper, An Ocean of Minutes de Thea Lim, Something for Everyone de Lisa Moore, Split Tooth de Tanya Tagaq et Jonny Appleseed de Joshua Whitehead.

La remise du prix Giller aura lieu le 19 novembre à 20h et sera diffusée sur les ondes de CBC et CBC Radio One.