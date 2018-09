 Réédition d'Anatomie de l'horreur de Stephen King 

Dans Anatomie de l'horreur, cet essai paru en 1981 en anglais et en 1995 en français, Stephen King décortique de façon très personnelle les genres de l'horreur et de l'épouvante, à sa manière unique.

Albin Michel réédite ce livre culte chez les amateurs, qui a été actualisé par King lui-même et auquel on a ajouté les préfaces de 1983 et de 2010, inédites en français.