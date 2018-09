 Québec Amérique et Boréal acquièrent Dimedia 

Deux éditeurs québécois, Québec Amérique et Boréal, formeront bientôt un groupe de diffusion et de distribution indépendant, 100 % québécois, en achetant à parts égales Diffusion Dimedia Inc.

Cette annonce dévoilée mercredi par communiqué se déroule dans un contexte de nombreux changements dans le monde de la diffusion et de la distribution. Interforum, filiale du groupe Editis, a annoncé « qu'il mettait fin à partir du 1er avril aux contrats qui liaient les éditions du Seuil-La Martinière à Diffusion Dimedia ». En fait, Editis va créer sa propre filiale, Interforum Canada, qui reprendra les catalogues de La Martinière et du Seuil.

Diffusion Dimedia, fondée en 1974, était jusqu'à cet été la propriété à 49 % de La Martinière, via Le seuil, et à 51 % des actionnaires Pascal Assathiany, président de Dimedia et directeur général de Boréal, et de Serge Théroux, directeur général de Dimedia. Elle sera dorénavant détenue à égalité par Québec Amérique et Boréal. À propos du départ du Seuil-La Martinière, Pascal Assathiany, joint par téléphone, reconnaît qu'il s'agit d'un changement brusque « qui aurait pu être négatif, mais que nous avons transformé en quelque chose de très positif » affirme-t-il. « Ce sont deux maisons d'édition qui vont être partenaires d'une maison de distribution et de diffusion qui va servir aux éditeurs québécois et français. Ça permet de recentrer l'activité sur la diffusion et le développement de cette diffusion. »

Jacques Fortin, PDG du Groupe Québec Amérique, a déclaré : « Cette acquisition s'inscrit dans notre plan de développement et garantit une saine diversité dans le secteur de la distribution ».

Cette nouvelle entité diffusera maintenant une soixantaine d'éditeurs québécois et canadiens et plus de 150 éditeurs européens. « C'est une opportunité de garder et de pérenniser un lieu où les éditeurs indépendants québécois et français de littérature générale vont pouvoir être distribués en fonction de la qualité de leur catalogue », note Pascal Assathiany. « On a voulu garder une structure adaptée à la littérature générale indépendante, qui a une expertise dans la diffusion, dont le but n'est pas de faire une rentabilité maximum, mais une meilleure diffusion. »

Le communiqué précise que Nomade Diffusion, qui diffuse les Éditions Québec Amérique et les Éditions Cardinal, « demeurera une équipe commerciale distincte qui se joindra en mai 2019 à celle de Dimedia ».