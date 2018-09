Littérature canadienne: l'automne érable

Hostile banlieue

Deux frères adolescents tentent de survivre dans une banlieue torontoise hantée par les gangs de rue. «Le roman le plus bouleversant que j'aie lu cette année», a écrit Dina Nayeri, du Guardian.

33 tours (traduction de Brother par Christine Raguet). David Chariandy. Zoé, 176 pages.

Date de parution: 10 octobre.

Une histoire de la Chine

Le quatrième livre de la romancière montréalaise, portant sur l'histoire de la Chine de 1950 à aujourd'hui, a remporté le Prix littéraire du Gouverneur général ainsi que le prix Scotiabank Giller en 2016.

Nous qui n'étions rien (traduction de Do Not Say We Have Nothing par Catherine Leroux). Madeleine Thien. Alto, 544 pages.

Date de parution: 16 octobre.

Général Wolfe

L'écrivaine montréalaise nous revient avec un récit audacieux au sujet d'un certain James Wolfe. Enfin, d'un homme qui se dit être la réincarnation du néanmoins célèbre général.

Onze jours en septembre (traduction de Lost in September par Sophie Voillot). Kathleen Winter, Boréal, 376 pages.

Date de parution: 16 octobre.