Birdie, «le roman que le Canada attendait»

C'est quoi? Birdie, premier roman de Tracey Lindberg, qui est professeure de droit à l'Université Athabasca en Alberta, décrit la renaissance physique, émotionnelle et symbolique d'une femme autochtone malmenée par la vie. Publié par la réputée maison d'édition Harper Collins en anglais et acclamé par la critique, ce livre très touchant a aussi été finaliste au populaire concours de la radio de CBC Canada Reads.

Ce qu'ils en disent?

«Birdie fait entendre une voix nouvelle et importante dans la littérature canadienne.» - The Globe and Mail

«Birdie est une histoire émouvante, pas simplement parce qu'elle raconte la victoire d'un personne contre l'adversité, mais parce qu'elle nous offre une vision plus nuancée d'une victoire personnelle.» - The Toronto Star

«Ce premier roman décrit la quête d'une semaine d'une jeune femme crie, Bernice, qui se retire en elle-même pour tenter de réconcilier son récit personnel avec l'histoire portant un grand H qui conditionne sa propre existence.» - The National Post

«Dans chaque phrase, je me retrouve, je retrouve ma vie, ma famille. Voici le roman que le Canada attendait.» - Leanne Betasamosake Simpson, auteure de Cartographie de l'amour décolonial

Birdie. Tracey Lindberg. Traduit par Catherine Ego. Boréal. 337 pages.