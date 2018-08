 Rentrée littéraire française: attention, grosses pointures! 

Agnès Desarthe

Avec le sens de l'observation et la finesse qu'on lui connaît, Agnès Desarthe nous emmène cette fois-ci à New York, au sein d'une famille d'expatriés français que le déracinement bouleversera à plusieurs égards. Chaque membre de la famille vivra à sa façon cette nouvelle vie américaine. Un portrait de famille comme on les aime.

La chance de leur vie. L'Olivier.

Parution: août

Simonetta Greggio

Il faut un certain courage pour s'attaquer au mythe Elsa Morante. Encore plus pour oser le «je» dans cette biographie romancée où l'écrivain Greggio (elle refuse de féminiser son titre) rend hommage à la grande Morante, personnage complexe et passionné, qui a connu une vie éprouvante. Celle qu'on s'obstine toujours à associer à son mari, l'écrivain Alberto Moravia, a connu un destin tragique. Sa vie familiale a été déterminante, et c'est ce que Greggio raconte dans ce livre à la fois dur et poétique. Un hommage sans complaisance qui nous fait découvrir la Morante sous un angle différent.

Elsa mon amour. Flammarion.

Parution: septembre