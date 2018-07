 La prescription littéraire d'Antoine Peuchmaurd 

Foudroyée

Grace O'Connell, traduction de Fanny Britt

(Boréal)

« À première vue, l'histoire paraît presque anodine, celle de deux frères et deux soeurs et l'évolution de leur amitié. La narratrice s'occupe de son frère qui a des accès de violence et qui se place régulièrement dans des situations problématiques. Ce livre est intéressant pour la psychologie des personnages et pour la construction, car parallèlement, on assiste à une prise d'otages dans un bus de New York et la narratrice ne peut s'empêcher de penser que le preneur d'otages pourrait être son frère. Il y a une réelle tension dans ce livre qui est très bien traduit par Fanny Britt. »