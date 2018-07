 Deux Canadiens en lice pour le prestigieux Man Booker 

Les auteurs canadiens Michael Ondaatje et Esi Edugyan figurent sur la longue liste du prix Man Booker à Londres.

Un comité de cinq juges a déterminé la longue liste à partir de 171 titres - le plus grand nombre dans l'histoire du prix.

La longue liste du Booker inclut aussi cette année six auteurs du Royaume-Uni, trois des États-Unis et deux de l'Irlande.

La courte liste de six livres sera dévoilée le 20 septembre, et le lauréat du prix, d'une valeur d'environ 86 000 $, sera annoncé le 16 octobre.

M. Ondaatje, résidant de Toronto, obtient une place sur la liste avec son roman «Warlight». Il y a à peine deux semaines, il avait remporté le Golden Man Booker célébrant le 50e anniversaire du prix Man Booker, pour son roman The English Patient en 1992, dont le récit avait été porté au cinéma.

Par communiqué, les juges ont qualifié le roman de Michael Ondaatje de «merveilleusement atmosphérique» et de «magnifiquement rythmé», tandis qu'ils ont soutenu que le roman d'Esi Edugyan était en outre «une exploration impressionnante de (la question raciale) dans le monde atlantique».

Le prix est ouvert aux auteurs de toute nationalité, pour des romans écrits en anglais et publiés au Royaume-Uni et en Irlande.

Les finalistes :

Belinda Bauer (Royaume-Uni) Snap

Anna Burns (Royaume-Uni) Milkman

Nick Drnaso (États-Unis) Sabrina

Esi Edugyan (Canada) Washington Black

Guy Gunaratne (Royaume-Uni) In Our Mad And Furious City

Daisy Johnson (Royaume-Uni) Everything Under

Rachel Kushner (États-Unis) The Mars Room

Sophie Mackintosh (Royaume-Uni) The Water Cure

Michael Ondaatje (Canada) Warlight

Richard Powers (États-Unis) The Overstory

Robin Robertson (Royaume-Uni) The Long Take

Sally Rooney (Irlande) Normal People

Donal Ryan (Irlande) From A Low And Quiet Sea