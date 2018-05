 Joséphine Bacon, Victor-Lévy Beaulieu et Nicole Brossard honorés 

La Presse

Parmi les 20 personnalités des arts et de la culture qui deviendront membres de l'Ordre des arts et des lettres du Québec le 28 mai se trouvent les poètes Nicole Brossard - première lauréate du prix LGBTQ Violet du festival Metropolis bleu - et Joséphine Bacon, ainsi que le romancier Victor Lévy-Beaulieu.