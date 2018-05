Prix des libraires: un prix qui a du poids

Nadine Bismuth

Les gens fidèles ne font pas les nouvelles (Boréal)

Lauréate 2000

«Le prix a relancé l'intérêt pour mon livre qui était paru en mai 1999 et qui avait bien marché au départ. À l'époque, Amazon et tout ce qu'on trouve sur l'internet n'existaient pas et le bouche à oreille comptait pour beaucoup dans la vie d'un livre. Le rôle des libraires dans la chaîne du livre était super important. Il l'est encore aujourd'hui. Ce sont les libraires qui donnent une visibilité aux livres. J'étais super jeune quand je l'ai remporté; je ne connaissais pas tous les enjeux autour de ce prix. J'avais 22 ans et j'étais nouvelle dans le milieu littéraire. Les activités et les aventures qu'il a suscitées m'ont inspirée pour mon roman suivant, Scrapbook, qui était une sorte de parodie du milieu littéraire.»

Michel Tremblay

Un ange cornu avec des ailes de tôle (Leméac)

Lauréat 1995

«Ce prix m'a fait plaisir, car il est choisi par des gens dont le métier est de parler de nous et de vendre nos livres. Ce sont des spécialistes. Je fréquente la même librairie depuis 30 ans, la Librairie du Square, et j'ai eu la même libraire, Françoise Careil, pendant 25 ans. J'essayais le plus possible de ne pas la tromper [rires]. J'aime les libraires qui ne sont pas des vendeurs de livres, des libraires qui conseillent, qui discutent, qui parlent avec nous. Quand j'entre dans une librairie, habituellement, je sais ce que je veux, je viens acheter un livre en particulier. Mais on peut me convaincre. Récemment, Éric [Simard] de la Librairie du Square m'a conseillé N'essuie jamais de larmes sans gants de Jonas Gardell. C'est le plus beau livre que j'ai lu au cours des dernières années.»