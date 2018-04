 La libraire propose... Une vie comme les autres 

La libraire: Marine Gurnade, directrice de la Librairie Gallimard (3700, boulevard Saint-Laurent, Montréal).

Le livre: Une vie comme les autres de Hanya Yanagihara (Buchet/Chastel, 2017)

Pourquoi? «C'est un gros roman de 900 pages, à l'américaine dans son déploiement narratif. C'est l'histoire de quatre jeunes hommes qui se rencontrent à l'université et qui demeureront amis toute leur vie. On entre dans leur intimité, dans leur vie, dans leur tête. Un des personnages a vécu un traumatisme à l'enfance et on le découvre comme si on l'apprenait d'un ami. Ce roman parle de la famille qu'on se choisit et des liens d'amitié qui parfois peuvent être aussi forts que les liens amoureux. Ça se passe à New York, mais le récit est dépourvu d'une dimension sociale ou historique. C'est contemporain, mais ça pourrait se passer n'importe où. Ce n'est pas parfait au niveau du style, mais on lui pardonne, car on est complètement happé par cette histoire qui nous met en contact avec une certaine sensibilité masculine.»