 Le Prix de la nouvelle décerné à Maryse Andraos 

La jeune femme de 29 ans recevra une bourse de 6000 $ du Conseil des arts du Canada. Elle participera aussi à une résidence d'écriture au Centre des arts de Banff.

On pourra découvrir cette nouvelle auteure le 27 avril alors qu'elle sera l'invitée de Marie-Louise Arsenault à l'émission Plus on est de fous, plus on lit sur les ondes d'ICI Radio-Canada Première.