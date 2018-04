Profession: auteur chouchou

Kim Thúy

Dernier livre publié: Le secret des Vietnamiennes (Trécarré, 2017)

Nombre de salons cette année: quatre au Québec, plus celui de Paris

Pour moi, le Salon international du livre de Québec, c'est: «là où mes livres ont pris leur envol...».

Elle est arrivée avec une boîte de caramels «pour remercier les bénévoles». Toute menue, vêtue d'une robe rose ornée d'une fleur, d'une paire de bottes rouge pompier comme ses collants, Kim Thúy déplace de l'air. Une véritable boule de dynamite qui provoque un sourire chez les gens qui attendent en ligne pour la rencontrer.

Parmi eux, Yves Couturier, venu acheter Le secret des Vietnamiennes pour sa conjointe qui adore Kim Thúy et qui cuisine beaucoup. Ou Étienne Lamontagne, qui dit s'être déplacé parce qu'il a «beaucoup d'amis autistes» - «je veux mieux les comprendre et donc je m'intéresse à la vie personnelle et familiale de Kim Thúy» (l'auteure a un fils autiste).

«Je l'aime beaucoup et ma mère aussi», ajoute le jeune homme avant de prendre un égoportrait avec l'auteure de Ru, Mãn et Vi.

«Mon premier gros salon, c'était à Québec, et c'est toujours ce salon qui accueille mon nouveau livre, qui le porte», raconte Kim Thúy pour qui les salons du livre sont une expérience très physique. «Les gens me touchent, certains me prennent dans leurs bras, m'embrassent, me pincent les joues.» Contrairement aux autres auteurs, Kim Thúy ne s'assoit pas derrière sa table pour dédicacer ses livres. Non, elle se tient debout devant et accueille ses lecteurs comme si elle était sur le pas de sa porte.

«J'essaie de créer une bulle avec le lecteur. Je ne vois pas la file, je ne vois que la personne. C'est un moment très intime, En une minute, on a l'essence de la vie de quelqu'un.»

Tous ceux qui ont déjà rencontré Kim Thúy ont été frappés par l'énergie qu'elle dégage.

«Impossible de se sentir fatiguée quand on reçoit autant d'amour. Je ne bois pas, mais à la fin d'une journée au salon, j'ai l'impression d'être ivre. Je suis sur un high, je suis incapable de dormir le soir, je suis surstimulée.»

Chaque fois, Kim Thúy est bouleversée par tous les témoignages qu'elle reçoit. Comme celui de cette lectrice atteinte d'un cancer qui redoutait la perte de ses cheveux. «Pendant un de ses traitements, elle lisait Ru, raconte Kim Thúy. À la page 50, je cite un proverbe qui dit que lorsqu'on n'a pas de cheveux, on ne craint pas que les gens nous les tirent. Cette femme m'a dit que cela avait complètement changé sa façon de voir la chimio... Elle a même lu ce passage à voix haute aux autres femmes qui recevaient un traitement en même temps qu'elle.»

Des «je t'aime» qui se mangent

Pendant les salons du livre, Kim Thúy ne boude pas son plaisir. Il fallait l'entendre en entrevue publique, vendredi soir, raconter avec beaucoup d'humour l'origine de son livre Le secret des Vietnamiennes. Le public s'est régalé en l'écoutant raconter que c'était à la suite d'une thérapie express ratée qu'elle avait décidé de faire un livre qui parlerait de nourriture, car «c'est en confectionnant des repas que [sa] mère [lui] disait "je t'aime"».

En plus de ses séances de signatures, d'une table ronde et d'une entrevue devant public, Kim Thúy s'est aussi prêtée au jeu des prescriptions littéraires, une activité très populaire organisée par l'Association des libraires du Québec. «J'essaie toujours d'être d'actualité quand je propose des titres, souligne-t-elle. J'évite les évidences, je cherche les bijoux. Je regarde beaucoup du côté des jeunes. J'aime beaucoup notre scène littéraire, des auteurs comme Véronique Grenier ou David Goudreault. J'ai envie de connaître les milléniaux. J'aime leur façon d'exprimer leurs émotions. Et j'aime aussi présenter des recueils de poésie. Pour moi, la poésie, c'est un superaliment. On en lit quelques lignes et ça nous habite et nous porte longtemps.»