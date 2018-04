Ouverture de la galerie-boutique La Pastèque

Le public est invité à venir visiter cette galerie-boutique tout à fait agréable qui abrite aussi les bureaux administratifs de la maison d'édition, dans le même esprit qu'Atelier 10, rue Beaubien.

On peut feuilleter et acheter nos titres préférés et il y aura aussi des expositions et des activités littéraires (lancements, etc.) à l'occasion.

Première exposition: Tout garni, dans laquelle on peut voir les 12 incarnations d'Arthur, le personnage de cette aventure à laquelle 12 illustrateurs ont participé. L'exposition prend fin le 15 mai.

Ouvert du lundi au vendredi, entre 10 h et 16 h, au 102, avenue Laurier Ouest.