Gabrielle-Roy, bibliothèque du futur

Tout cela sera possible à la bibliothèque Gabrielle-Roy de Québec, qui sera rénovée au coût de 40 millions d'ici à 2021. Elle deviendra l'une des bibliothèques les plus avant-gardistes d'Amérique du Nord, représentante de ce que les experts appellent la troisième génération des bibliothèques. Il s'agit d'un modèle qui pourrait bien s'étendre à la grandeur de la province.

«L'idée n'est pas de se démarquer à tout prix. L'idée, c'est de se demander comment on reste pertinent, dans le milieu des bibliothèques, mais aussi dans notre ville, explique la directrice du projet à la Ville de Québec, Mylène Gauthier. Le but n'est pas d'aller copier un modèle à l'étranger, mais d'aller plus loin. On construit pour longtemps.»

La bibliothèque Gabrielle-Roy a déjà été le joyau du réseau des bibliothèques de Québec. Mais l'institution du quartier Saint-Roch a vieilli depuis son inauguration en 1983. La Ville a donc décidé de lui refaire une beauté: un concours d'architecture a été remporté par le consortium Saucier + Perrotte et GLCRM.

L'ossature du bâtiment sera conservée et agrandie. Son enveloppe sera refaite à neuf. Mais le projet est plus qu'un simple lifting. Les concepteurs de la future bibliothèque Gabrielle-Roy ont mené une réflexion profonde sur l'avenir de la bibliothèque à l'heure numérique.

Mylène Gauthier a notamment voyagé aux Pays-Bas pour voir comment le pays avait mené la refonte de ses bibliothèques dans les années 2000. Elle a étudié ce qui se faisait en Grande-Bretagne et dans les pays scandinaves.

Quelles sont les tendances dans le monde de la bibliothèque? À l'heure où le livre est de plus en plus dématérialisé, celle-ci se tourne vers d'autres formes de savoir.