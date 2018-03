 Littérature d'ici, maintenant: cinq maisons qui ont tout bousculé 

Le Quartanier

Année de fondation: 2003

Éditeur: Éric de Larochellière

Titres marquants: Parents et amis sont invités à y assister d'Hervé Bouchard, L'homme blanc de Perrine Leblanc, Arvida de Samuel Archibald, Testament de Vickie Gendreau, L'année la plus longue de Daniel Grenier et Le jeu de la musique de Stéfanie Clermont.

Dans quel esprit avez-vous fondé votre maison d'édition?

J'avais fini ma maîtrise en littérature, j'étais libraire depuis un bail et je vasouillais au doctorat. Je savais que je voulais être éditeur et vivre au milieu des livres. J'étais irréaliste forcément et très entêté, mais je n'étais pas seul dans mon coin. J'étais entouré de lecteurs, de poètes, certains étaient des clients de la librairie où je travaillais. Ce qui se publiait alors au Québec ne nous disait pas grand-chose, à quelques exceptions près; on lisait autre chose. Il y a eu la poésie et le roman américain, les avant-gardes historiques, P.O.L, Bourgois, le vivier bordélique de la poésie française contemporaine, les discussions, les rencontres, l'amitié. Et il y a eu mon intérêt de longue date pour l'étude de la langue, le travail formel dans l'écriture, l'aspect matériel et graphique du livre, la typographie. Tout ça a joué. C'était l'esprit général. Je voulais essayer de faire en édition autre chose que ce que je voyais au Québec. Ça a d'abord été en 2002 la revue de poésie C'est selon, et puis, dans la foulée, j'ai fondé Le Quartanier en 2003. La maison est donc née parmi une bande de poètes, étudiants et avides lecteurs: écrire, lire et en parler était important pour nous. Ça l'est encore plus aujourd'hui, c'est le coeur de ce qu'on fait. Ça m'a toujours semblé une belle vie, et je n'en veux pas d'autres.

Comment voyez-vous la littérature québécoise aujourd'hui?

Je serais bien en peine de la définir et n'en ai pas trop envie non plus. C'est l'arbre qui cache la forêt. La littérature québécoise actuelle, c'est surtout par le prisme du catalogue du Quartanier que je la regarde. Et puis, je me méfie des généralités maussades et des platitudes pétulantes, des listes de thèmes, des grands panoramas, à plus forte raison si c'est moi qui signe. Si je voulais résumer ce que je vois dans nos livres, il y aurait peut-être ceci: diversité des écritures poétiques, invention de langues littéraires qui ne s'écrivent plus sur les versants d'incompatibles «ou bien/ou bien» (ou bien l'oralité joualisante ou bien l'écriture artiste, ou bien le formalisme à tous crins ou bien la narration transparente, etc.), appropriation du territoire, importance du comique et de l'humour, hybridité générique et métafictionnalité, renouvellement de l'ambition romanesque et mise au ban critique et vigoureuse du roman comme genre premier, et ainsi de suite. Je m'arrête là : on voit bien que l'essentiel est ailleurs.

Alto

Année de fondation: 2005

Éditeur: Antoine Tanguay, 42 ans

Titres marquants: Nikolski de Nicolas Dickner, L'orangeraie de Larry Tremblay, Les Frères Sisters de Patrick deWitt, Ce que j'aime, c'est les monstres d'Emil Ferris.

Dans quel esprit avez-vous fondé votre maison d'édition?

J'ai eu la chance de côtoyer à travers mes collaborations dans différents médias plusieurs acteurs de la chaîne du livre. C'est en discutant avec plusieurs d'entre eux que j'ai pu poser les bases d'Alto, une maison qui se voulait, et se veut toujours, au confluent de plusieurs usages, inspirations et coutumes éditoriales. Pour être franc, je n'avais alors aucune idée où la publication de Nikolski (et des deux autres excellents romans Miles et Isabel et Point mort qui ont été peut-être noyés dans le sillage du roman de Nicolas Dickner) allait me mener, alors j'ai fait ce que j'ai fait toujours: j'ai fermé les yeux et foncé, laissant le flair me guider. Alto opère ainsi, avec un goût du risque et une envie toujours aussi forte de se renouveler au fil des saisons, de continuer à étonner, à détonner.

Comment voyez-vous la littérature québécoise d'aujourd'hui?

C'est une littérature forte et fière qui n'a pas à rougir sur la scène internationale. Je le constate à Francfort, comme à Paris ou Londres. Les voix sont fortes, les histoires, belles et intenses. Le public l'apprécie, et l'engouement actuel pour la littérature d'ici le démontre bien. L'écrivain québécois est une bête décidément fière, tenace et curieuse, ce qui est de bon augure pour tous les gens impliqués dans la dégustation, le partage, la diffusion et la promotion de notre littérature.

La Peuplade

Année de fondation: 2006

Éditeurs: Mylène Bouchard, 39 ans, et Simon Philippe Turcot, 36 ans.

Titres marquants: Le poids de la neige de Christian Guay-Poliquin, Nirliit de Juliana Léveillé-Trudel, Homo sapienne de Niviaq Korneliussen.

Dans quel esprit avez-vous fondé votre maison d'édition?

Nous avons fondé La Peuplade pour offrir un espace de création et de diffusion aux écrivains et artistes de notre génération. Nous souhaitions par ailleurs créer notre propre entreprise culturelle, alors que nous vivions dans un petit village du Lac-Saint-Jean, bien loin des grands centres urbains. Pari risqué certes, mais relevé, avec aujourd'hui près de 100 titres publiés, une diffusion dans toute la francophonie, et surtout de grandes voix littéraires qui s'élèvent.

Comment voyez-vous la littérature québécoise aujourd'hui?

Il y a un véritable renouveau dans la littérature québécoise depuis quelques années, tant du côté de la création, d'une grande diversité et d'une impressionnante richesse, que de l'édition où la manière de faire les livres, d'accompagner les auteurs, est devenue un gage de qualité. Tout comme le cinéma, la littérature d'ici a une identité très forte, déployant des voix qui ont du caractère, du rythme, du contenu.