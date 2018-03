Vive le Québec livre!

DIX TENDANCES

Fuir Montréal ou le retour du régionalisme

L'une des tendances lourdes observées depuis 2000 est un retour au régionalisme, dans les romans comme dans les maisons d'édition qui se multiplient hors de Montréal. Bref, si autrefois, il fallait «arriver en ville» pour devenir écrivain, on dirait qu'aujourd'hui, il faut en sortir.

Cela a même mené à des expressions assez drôles comme le «néo-terroir» ou «l'école de la tchén'ssâ» (entendre chainsaw), cette dernière étant une boutade de l'essayiste Benoit Melançon. «Je pense qu'il y a un intérêt nouveau pour la région, mais pas du tout dans une perspective "terroiriste" ou folkloriste, explique Martine-Emmanuelle Lapointe. Je n'enfermerais pas cela uniquement dans la régionalité, mais dans une exploration des territoires imaginaires.»

«C'est important, et même frappant; l'espace est beaucoup moins exclusivement montréalais, affirme François Dumont. Comme si la nation n'était pas qu'un concept, mais aussi des lieux, et pas que des lieux montréalais. On n'est pas dans la nostalgie ni dans la conservation, on revoit plutôt les lieux autrement.»

«Parfois, on n'est plus au Québec, mais en même temps, est-ce que ça pourrait vraiment s'écrire ailleurs? C'est clair que ce n'est pas un retour au régionalisme des années 1910, on est loin de Claude-Henri Grignon», explique Jean-François Chassay.

«Dans les années 90, on pensait que sans Montréal, la littérature n'existerait pas, observe David Bélanger. Mais dans les années 2000, toute une production s'est faite contre cette idée du roman d'un trentenaire en peine d'amour dans son appart du Plateau... On dirait qu'en allant en région, on est dans un autre monde, la légende est possible et encore vivante. On peut sortir de la ville comme carcan qui oblige un certain imaginaire, mais aussi sortir des institutions littéraires. Ce qu'on met en scène, ce sont des personnages qui ne sont pas caractérisés par les lettres. Au Québec, ce carcan pèse, comme si c'était lié aux origines fantasmées qu'on donne à notre littérature.»

Exemples: Arvida de Samuel Archibald, Le poids de la neige de Christian Guay-Poliquin, Tu aimeras ce que tu as tué de Kevin Lambert

L'oralité décomplexée

Le débat sur l'utilisation du joual a longtemps fait rage après Les belles-soeurs de Michel Tremblay. C'est peut-être la querelle esthétique la plus importante de la littérature québécoise, dont on sent encore les restants dans le débat autour du «franglais» utilisé par les rappeurs. Mais une chose est certaine dans les années 2000: l'oralité, le langage familier, sont énormément utilisés dans la production littéraire, et cela de manière tout à fait décomplexée. C'est devenu un choix avant tout esthétique, bien plus que politique. «Chez les jeunes écrivains, il n'y pas cette question de la norme qui se pose dans l'écriture, observe Martine-Emmanuelle Lapointe. Dans les années 60-70, les écrivains qui distordaient la langue comme Réjean Ducharme le faisaient en ayant en tête une norme, avec sans doute un certain désir de rupture assez frondeur. Les jeunes écrivains n'écrivent pas l'oralité pour se révolter par rapport à une langue établie, c'est plus une manière d'expérimenter la langue d'écriture.»

«Je dirais que c'est plus le registre familier, une façon d'écrire comme on parle, d'approcher un certain naturel, une authenticité», affirme François Dumont.

«Ça produit des textes moins prévisibles, poursuit Michel Biron. On ne veut pas que la langue soit trop standard, trop policée, trop lisse, trop normative, il faut que ça bouge, que ce soit jazzé, personnel, et chaque écrivain marque bien ses usages. Le joual était lié à un groupe, ce n'est plus comme ça.»

Jean-François Chassay y sent clairement une influence de la littérature américaine. «Et je pense que c'est lié au fait qu'on est plus à l'aise avec la langue en général. Enfin, les niveaux de langue qui se mélangent, ce n'est pas parce qu'on est incapables de sortir de l'anglais; il y a 17 langues dans Finnegans Wake de James Joyce!»

«La honte de soi a disparu dans la langue, et c'est aussi parce qu'écrire en joual avant était lié à une non-maîtrise», croit David Bélanger.

Exemples: Malgré tout on rit à Saint-Henri de Daniel Grenier, Et au pire, on se mariera de Sophie Bienvenu, La vie littéraire de Mathieu Arsenault

Puissance des maisons d'édition non généralistes

Nées pour la plupart dans les années 2000, elles ont profondément changé le paysage littéraire au Québec. Nous parlons des nouvelles maisons d'édition comme Marchand de feuilles, Alto, Le Quartanier, La Peuplade, Mémoire d'encrier, Héliotrope, Hamac, L'Écrou... Elles ont brisé le monopole des grandes maisons établies, bousculé les prix littéraires et imposé de nombreuses nouvelles voix. «Ce sont des maisons souvent créées par des éditeurs qui ont l'âge de leurs écrivains», note Jean-François Chassay. Et les deux vont main dans la main, selon Catherine Mavrikakis.

«Le rapport à l'éditeur est beaucoup plus fort, chez les jeunes. Ce sont des gens qui travaillent dans une grande proximité avec leurs auteurs», mentionne Catherine Mavikakis.

La plupart de nos spécialistes s'entendent pour dire que le tournant se situe autour de 2005, qui est aussi le tournant des réseaux sociaux, dont ces maisons et ces écrivains vont se servir allègrement. «Il y a clairement un changement de paradigme, un déplacement», soutient Martine-Emmanuelle Lapointe, qui voit dans les résultats non pas des écoles esthétiques, mais des constellations, des rassemblements d'écrivains.

«Le corollaire de ça est l'effacement dans la sphère littéraire des éditeurs généralistes comme Boréal, Leméac ou Québec Amérique, note David Bélanger. Les grands éditeurs qui publient d'un spectre à l'autre sont moins audibles, trouvent moins leur public qu'avant. Les petites maisons deviennent de vrais animateurs culturels, fédèrent des textes. On n'est plus dans le marché du livre, mais dans la littérature. Les jeunes écrivains ne veulent plus aller dans une maison d'édition qui a une identité généraliste; ils veulent une maison dans laquelle ils vont se reconnaître. C'est comme le PQ versus le Parti des végétariens: ils font de la littérature pour les littéraires, pas pour tout le monde en général».

L'autofiction et son ressac

Au début des années 2000, c'est l'explosion de l'autofiction, dont la figure la plus emblématique au Québec sera Nelly Arcan, qui fait d'ailleurs l'objet d'une véritable obsession auprès des étudiantes, selon toutes les personnes interrogées. «C'était une question très forte dans ces années-là, confirme Martine-Emmanuelle Lapointe, et on s'est rendu compte que l'autofiction n'était pas seulement dans les textes narratifs, mais qu'elle se retrouvait aussi dans l'essai ou la bande dessinée.» Une catégorie qui a toujours ses adeptes aujourd'hui, mais qui a créé aussi une forte réaction.

«C'est une question qui a toujours cristallisé, encore maintenant. Il y a ceux qui en font et ceux qui sont radicalement contre, qui défendent l'imagination. Comme Nicolas Dickner, par exemple. Cette cristallisation a conduit à un redéploiement et une remise à l'avant de l'imaginaire», croit Jean-François Chassay.

Pour David Bélanger, l'autofiction a été la première grande tendance des années 2000. «C'était hégémonique dans le milieu universitaire, et cela a pris une telle place que tout le monde devait se positionner, il y a eu un ressac, dit-il. Cela a lancé une vague très imaginative, de gens qui en avaient contre cette littérature, qui vont arriver avec un monde fantasmagorique, comme Nicolas Dickner, Dominique Fortier, Éric Dupont ou Marie Hélène Poitras.»

Exemples: Putain de Nelly Arcan, Borderline de Marie-Sissi Labrèche, Testament de Vickie Gendreau

L'impact de l'enseignement de la littérature québécoise et des études en création

Les écrivains qui sont nés, littérairement parlant, dans les décennies 60-70 avaient tous été éduqués à la littérature française. Il en va autrement aujourd'hui. L'enseignement de la littérature québécoise, de même que le développement des maîtrises et doctorats en création, ont changé la donne. Les deux ont eu leurs détracteurs.

«Je pense que ce qui fait que la question nationale ne se pose plus avec la même urgence aujourd'hui dans le domaine littéraire, c'est qu'on a vraiment le sentiment que la littérature québécoise existe, croit Martine-Emmanuelle Lapointe. Elle est enseignée, elle est transmise. Les auteurs canadiens-français étaient minoritaires dans l'enseignement, avant. Il n'y a aucun doute, cela a joué énormément.»

«Les jeunes écrivains ont découvert la littérature en lisant des auteurs québécois. C'est relativement récent, ça. Ils s'intéressent aussi à revisiter le passé littéraire, on vient de voir ça avec La Scouine de Gabriel Marcoux-Chabot», assure François Dumont.

Jean-François Chassay rappelle que le creative writing, qui vient des États-Unis, s'est beaucoup développé ici depuis 30 ans. «Je me souviens que des professeurs étaient radicalement contre ça. Mais il y a un effet institutionnel: chez les écrivains dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui ont moins de 45 ans, beaucoup ont une maîtrise ou un doctorat en littérature et ça, ça change les choses. Ils ont un background à la fois littéraire et théorique qui fait qu'ils ont une connaissance de la littérature et que les échanges sont grands.»

Ce qui surprend le plus Catherine Mavrikakis, c'est la confiance que cela leur donne. «Je crois que les programmes de recherche et création sont une pépinière d'écriture pour les très jeunes, et qu'avant, on attendait plus avant de publier. De faire un mémoire en création, ça leur donne une espèce d'assurance; donc, ils envoient leurs manuscrits. Ils attendent moins qu'avant pour participer au monde littéraire, ils se donnent la liberté d'écrire. Ils se permettent ça dès le début.»